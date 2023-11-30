Batı'nın yalanını deşifre etti: Bölgede kesinlikle PKK'yı istemiyorlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar, Güvenlik, Dayanışma" temasıyla İstanbul'da düzenlenip sona eren Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (Stratcom Summit'23) katılan Suriye'nin kuzeyine ilişkin çalışmalar yapan Hollandalı araştırmacı Rena Netjes, AA muhabirinin, Gazze'de yaşananlar ve Suriye'nin kuzeyine ilişkin sorularını yanıtladı.

Batı medyasında Gazze ve Suriye'nin kuzeyi konusunda çok fazla yanlış bilginin dolaşıma sokulduğunu belirten Netjes, özellikle Hollanda medyasının Filistin konusunda iyi bir iş çıkardığını ancak politikacılar için aynı şeyi söyleyemediğini kaydetti.

- "NAZİ ALMANYASI İLE YAŞADIKLARIMIZDAN SONRA BUNUN TEKRAR YAŞANMASI İNANILMAZ"

Birçoğu Gazze'de gönüllü bulunan gazetecilerin öldürülmesini "korkunç" olarak nitelendiren Netjes, bunların sadece cinayet değil, toplu katliam olduğunu ve planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Pek çok Yahudi ve İsraillinin de uluslararası alanda İsrail'in davranışlarını reddettiğine dikkati çeken Netjes, "Batı medyası genellikle (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu desteklerken pek çok Yahudi desteklemiyor. Bu bağlamda maskeler düşüyor, özellikle de politikacılar ve bazı medya mensuplarınınki... 1940-1945 yıllarında Avrupa'da Nazi Almanyası ile yaşadıklarımızdan sonra bunun tekrar yaşanması inanılmaz. Şimdi Batılı politikacılar temelde destekliyor ya da olanlar hakkında fazla ses çıkarmıyor. Maalesef İrlanda, Belçika, İspanya gibi birkaç ülke dışında inandırıcılıklarını kaybettiler. Hatta diğer insanlara, insan hakları konusunda ders verme güçlerini kaybettiler. Eğer İsrail'e uçak gönderiyorsanız, İsrail'in çok sayıda çocuk, kadın ve masum insanı öldürmesi için açık çek vermiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

- "SURİYE'NİN KUZEYİNDE ÇOĞUNLUK, KESİNLİKLE PKK'YI İSTEMİYOR"

Netjes, Suriye'nin kuzeyindeki duruma da değinerek Batı medyasında daha önce hiçbir konuda sahadaki gerçeklerle yansıtılanlar arasında bu denli fark görmediğinin altını çizdi.

Batı medyasının en çok da Alman medyasının terör örgütü YPG'nin "demokrasi getirdiğini" iddia ettiğini belirten Netjes, "Sahada ise PKK çocukları ve küçükleri okullardan, evlerden kaçırıp Kandil'e götürüyordu, Arapları bile götürüyorlardı. Suriye'nin kuzeyindeki insanların çoğunluğu Arap. Örneğin Alman Tagesschau, çoğunluğu Arap olan Suriye'nin kuzeyinin tamamının Kürt olduğunu yazıyor." dedi.

Netjes, "Suriye'nin kuzeyinde çoğunluk kesinlikle PKK'yı istemiyor. Kürtler için hiçbir şey yapmadıklarını düşünüyorlar." diyerek insanların umutlarını kaybettiğini ve kaçtığını, ekonomik durumun çok kötü olduğunu ve bölgede temel hizmetlerin verilmediğini söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin yaşadığı bölgelerde halkın terör örgütü PKK'ya hiç sempati duymadığına ancak konuşmaktan da korktuğuna işaret eden Netjes, buna karşın Batılı siyasetçilerin ve medyanın tam tersini göstermeye çalıştığını söyledi.

