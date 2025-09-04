Batı'ya meydan okudular! 66 yıl sonra bir ilk

İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80'inci yılını görkemli bir geçit töreniyle kutlayan Çin, sergilediği silahlarıyla gövde gösterisi yaptı.

Çin, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya karşısında kazanılan zaferinin 80'inci yılının kutlandığı 3 Eylül Zafer Günü'nde görkemli bir askeri geçit töreni düzenledi.

Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen geçit töreninde, DF-5C stratejik kıtalararası nükleer füzesi ile gözdağı verilirken, yüzlerce yerli üretim uçak, tank, füze ve diğer kara silahları dahil son teknolojiye sahip askeri teçhizat da sergilendi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu 20'yi aşkın lider katıldı.

Törene Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iştirak etti.

KİM JONG-UN'DAN İLK ÇOKLU DİPLOMASİ

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, özel zırhlı treniyle gittiği Çin'de pek çok yeniliğe de imza atmış oldu. Çin'de 20'den fazla ülkeden liderin katıldığı Zafer Günü törenine katılan Kim, ilk kez uluslararası diplomatik bir etkinlikte boy gösterdi. Öte yandan Çin'e giden Kuzey Kore heyetinde, Kim'in 12 yaşında olduğu tahmin edilen kızı Kim Ju Ae de yer aldı.

66 YIL SONRA YENİDEN BİR ARADA

Çin'in Zafer Günü vesilesiyle düzenlenen askeri geçit töreni tarihi bir gelişmeyi de beraberinde getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un törende bir araya gelmesiyle üç ülke lideri 66 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.

Üç ülke liderleri arasındaki son görüşme, eski SSCB Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, eski Kuzey Kore lideri Kim İl-sung, eski Kuzey Vietnam Devlet Başkanı Ho Chi Minh ve eski Çin Devlet Başkanı Mao Zedong'un katılımıyla 1 Ekim 1959 tarihinde yine Çin'de gerçekleştirilmişti.

TRUMP: MEYDAN OKUMA DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Çin'in askeri gücünü sergilediği geçit törenine ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, Çin'deki askeri geçit törenlerinin "ABD'ye meydan okuma" olarak görülmesini reddettiğini belirterek, "Çin'in bize, bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var." dedi. Trump bir sosyal medya paylaşımında da Çin'in zafer mücadelesinde birçok Amerikalının hayatını kaybettiğini belirtrek, "Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkı, harika ve kalıcı bir kutlama günü geçirsin. ABD'ye karşı komplo kurarken lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong Un'a en içten selamlarımı iletin" dedi.