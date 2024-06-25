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Dünya

Batı'ya seslendi: Teklifimiz kabul edilirse çatışmalar derhal durdurulacak

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes için yaptığı teklifin, meselenin siyasi ve diplomatik yollarla çözümünü sağlayacağını belirterek, 'Bu teklifin kabul edilmesi durumunda çatışmalar derhal durdurulacak.' dedi.

AA25 Haziran 2024 Salı 14:43 - Güncelleme:
Batı'ya seslendi: Teklifimiz kabul edilirse çatışmalar derhal durdurulacak
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Rusya'nın başkenti Moskova'da 10. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu başladı.

Çeşitli ülkelerden uzmanların yer aldığı foruma, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rus yetkililer katıldı.

Uşakov, burada yaptığı konuşmada, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS'in, çok kutuplu dünya düzeninin oluşum sürecindeki rolünün arttığını ve genişlemeye devam ettiğini belirterek, "BRICS'e katılmak isteyen ülke sayısı sürekli artıyor. Katılım için 30'dan fazla başvuru var." bilgisini verdi.

Avrasya bölgesinde eşit ve bölünmez güvenlik sisteminin oluşturulması gerektiğini söyleyen Uşakov, böyle bir sistemin bölgede Ukrayna gibi meselelerin ortaya çıkmasını engelleyebileceğini kaydetti.

- "BATI, BİZİ DUYMUYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, daha önce "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönünde teklif yaptığına işaret eden Uşakov, "Rusya'nın bu teklifi, Ukrayna'daki çatışmaların sonlandırılması ve meselenin, siyasi ve diplomatik yollarla çözüm sürecine geçilmesine imkan sağlıyor. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda çatışmalar derhal durdurulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uşakov, Batı'nın bu teklife yaklaşımını değerlendirerek, "Batı, bizi duymuyor ve Ukrayna ile birlikte sonuna kadar savaşma niyetinde." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunun ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol şehrine hafta sonu saldırı düzenlediğini dile getiren Uşakov, bu saldırının ABD yapımı misket içerikli "ATACMS" taktik füzelerle yapıldığına dikkati çekti.

Saldırıda ölen ve yaralananlar arasında çocukların olduğunu belirten Uşakov, "Batı ile Ukrayna'nın cinayet işlediğini" söyledi.

Moskova'da başlayan 10. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu yarın sona erecek.

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