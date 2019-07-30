Bavulundan füze fırlatıcısı çıkan yolcudan şaşırtan cevap

Maryland'da Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı'nda yapılan güvenlik kontrolünde bir yolcunun bavulunda füze fırlatıcısı tespit edildi.

Şahıs orduda görevli olduğunu ve füze fırlatıcısının Kuveyt gezisine ait bir anı olduğunu ifade etti.

Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, "Texas eyaletinde ikamet eden kişi, yetkililere muvazzaf bir askeri personel olduğunu belirtmiştir” denildi.

​Cihazın kullanılır durumda olmadığı belirtilen açıklamada ayrıca füze fırlatıcısına el konulduğu ve devlet itfaiyesine teslim edildiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, yolcunun uçakla oradan ayrılmasına izin verildiği de ifade edildi.

2018 yılında da TSA görevlileri Newark Liberty Uluslararası Havaalanı'nda bir yolcunun bagajında replika bombalar bulmuştu.