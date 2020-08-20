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  • Bayer anlaşma yoluna gitti: Davacılara 1,6 milyar dolar ödeyecek
Dünya

Bayer anlaşma yoluna gitti: Davacılara 1,6 milyar dolar ödeyecek

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, doğum kontrolü için ürettiği cihazın kadınlarda sağlık sorunlarına neden olduğu gerekçesiyle ABD'de hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gittiğini ve davacılara 1,6 milyar dolar ödeneceğini duyurdu.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 22:14 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 22:14
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Bayer'den yapılan açıklamada, doğum kontrolü için kullanılan Essure isimli cihazın kadınlarda yaralanmalara neden olduğu iddiasıyla şirket hakkında ABD'de açılan davalardan vazgeçmeleri için davacıların yaklaşık yüzde 90'ı ile anlaşıldığı bildirildi.

Şirketin söz konusu davalarda uzlaşmaya varılması için yaklaşık 1,6 milyar dolarlık ödeme yapacağı belirtilen açıklamada, henüz anlaşma sağlanamayan diğer davacılarla da görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, uzlaşma anlaşmalarında Bayer tarafından herhangi bir kabahat ya da sorumluluğun kabul edilmediği bildirildi.

Bayer, 24 Haziran'da ise yabani otlara karşı kullanılan glifosat maddesini içeren tarım ilacının kansere yol açtığı gerekçesiyle ABD'de hakkında açılan davalarda anlaşma sağlanabilmesi için davacılara 10,9 milyar dolar ödeneceğini açıklamıştı.

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