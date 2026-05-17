Baykar-Safran anlaşması ezberlerini bozdu! Fransa'yı hain ilan ettiler

Yunanistan merkezli Pentapostagma tarafından yayımlanan haberde, Baykar'ın Avrupa savunma sanayiindeki etkisini giderek artırdığı vurgulandı. Haberde, Safran ile yapılan anlaşmanın özellikle Bayraktar TB2'nin ihracat versiyonlarını kapsadığı ifade edildi.

SAFRAN SİSTEMLERİ BAYRAKTAR TB2'YE ENTEGRE EDİLECEK

Uluslararası savunma kaynaklarına dayandırılan haberde, Safran tarafından geliştirilen "Euroflir 410" elektro-optik sisteminin Bayraktar TB2 İHA'larına entegre edileceği belirtildi.

Taraflar arasında imzalanan anlaşma kapsamında sensör teknolojileri, navigasyon sistemleri ve güdümlü mühimmat çözümleri alanlarında ortak çalışmalar yürütüleceği kaydedildi.

Euroflir ailesinin keşif, gözetleme, hedef tespiti ve hedef takibi görevlerinde kullanıldığı aktarılırken, sistemin özellikle ihracat pazarına yönelik TB2 platformlarında değerlendirileceği ifade edildi.

"İŞ BİRLİĞİ YALNIZCA TB2 İLE SINIRLI DEĞİL"

Yunan basınında yer alan değerlendirmelerde, Baykar-Safran ortaklığının yalnızca Bayraktar TB2 platformunu kapsamadığı öne sürüldü. Fransız teknolojilerinin ilerleyen süreçte Bayraktar Akıncı ve Kızılelma gibi platformlarda da kullanılabileceği iddia edildi.

Haberde ayrıca Kızılelma insansız savaş uçağında Ukrayna motorlarının kullanıldığı da hatırlatıldı.

ATİNA'DA "FRANSA ÇELİŞKİSİ" TARTIŞMASI

Pentapostagma'nın analizinde, söz konusu anlaşmanın Yunanistan ile Fransa arasında yenilenen savunma iş birliği anlaşmasının hemen ardından gelmesine dikkat çekildi.

Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun daha önce yaptığı "Fransa gerektiğinde Yunanistan'ın yanında olacaktır" açıklamaları hatırlatılarak, Paris yönetiminin aynı dönemde Türk savunma sanayisiyle iş birliği yapmasının Atina'da "çelişkili" bulunduğu belirtildi.

Yunan yayın organı, Atina yönetiminin Paris nezdinde diplomatik girişimlerde bulunarak söz konusu anlaşmanın iptal edilmesini veya askıya alınmasını talep etmesi gerektiğini savundu.

KATHİMERİNİ MANŞETİNE TAŞIDI

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini de Baykar ile Safran arasında imzalanan anlaşmayı manşetine taşıdı.

Gazetenin analizinde, anlaşmanın Atina'da yoğun tartışmalara yol açtığı belirtilirken, Baykar'ın Avrupa savunma pazarındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdiği ve şirket için Avrupa'nın kapılarını daha geniş şekilde araladığı değerlendirmesi yapıldı.