İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,285
  • EURO
    50,7636
  • ALTIN
    6612.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Baykar'dan yeni teslimat: Avanti EVO ile bir ilk yaşadılar
Dünya

Baykar'dan yeni teslimat: Avanti EVO ile bir ilk yaşadılar

Baykar'ın bünyesindeki Piaggio Aerospace tarafından üretilen P.180 Avanti EVO, kıtalar aşan bir teslimat uçuşunun ardından Japonya'da hizmete girdi. Teslimatla birlikte P.180 Avanti EVO uçağı, Japon pazarında resmen yeni bir dönemin kapısını araladı.

AA20 Ocak 2026 Salı 23:25 - Güncelleme:
Baykar'dan yeni teslimat: Avanti EVO ile bir ilk yaşadılar
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçak, Cenova'dan gerçekleştirdiği teslimat uçuşu kapsamında Yunanistan, Mısır, Suudi Arabistan, Umman, Hindistan ve Vietnam semalarını geçerek Nagoya Havalimanı pistine iniş yaptı.

Aynı zamanda Japon Sivil Havacılık Bürosu (JCAB), P.180 Tip Sertifikası'nı Japonya pazarı için resmi olarak tanıdı.

Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace'in Üst Yöneticisi (CEO) Giovanni Tomassini, "P.180 Avanti'nin Japonya'da işletilecek olmasından dolayı özellikle heyecanlıyız. Avanti, halihazırda çok sayıda operatör tarafından çeşitli rollerde hizmet veriyor, bu da uçağın özel görevlerdeki çok yönlülüğünü vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemdeki teslimatlara ilişkin değerlendirme yapan Tomassini, şunları kaydetti:

"Sadece 3 ay içinde Avanti EVO iki yeni pazara girdi, önce Türkiye'deki bir müşteriye yapılan 2 uçaklık satış, şimdi de Japonya'ya yapılan uçak teslimatı. Her iki dönüm noktası da yıllık üretimi 25-30 adede çıkarmayı planladığımız uçağa yönelik süregelen güçlü uluslararası talebi doğruluyor."

Bu teslimatla birlikte Nakanihon Air, Japonya'daki ilk P.180 Avanti operatörü olarak hava yolunun filo modernizasyonu ve hizmet genişletme konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Nakanihon Air, charter uçuşları, taşımacılık, acil tıbbi hizmetler ve havadan gözetleme gibi görevler için 57 helikopter ve 7 sabit kanatlı uçaktan oluşan bir filo işletiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.