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Dünya

Bayrağını değiştiren dost ülke, yeni tasarımı göndere çekti

Kırgızistan'da tasarımında değişiklik yapılan ülke bayrağı, başkent Bişkek'te törenle göndere çekildi.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 12:12 - Güncelleme:
Bayrağını değiştiren dost ülke, yeni tasarımı göndere çekti
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Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un katılımıyla Ala-Too Meydanı'nda tasarımında değişiklik yapılan ülke bayrağını göndere çekme töreni düzenlendi.

Törene Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, Genelkurmay Başkanı Ruslan Mukambetov, Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ve 1992'de ülke bayrağının tasarımında yer alan Jusup Matayev ile Bekbosun Jayçıbekov da katıldı.

Askeri bandonun Kırgız Milli Marşı'nı çalmasıyla askerler dev bayrağı göndere çekti.

Meclis Başkanı Şakiyev ve Milletvekili Ulan Primov tarafından hazırlanan "Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 22 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından onaylanmıştı. Buna göre ülke bayrağında bulunan dalga şeklindeki güneş ışınları düzleştirildi ve ortasındaki motifin içinde yer alan çizgi sayısı çoğaltıldı.

  • Kırgızistan bayrağı
  • tasarım değişikliği
  • Bişkek töreni

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