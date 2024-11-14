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Dünya

Bayraktar TB2 alan ülkeden AKINCI hamlesi! 2025'te teslim alacaklar

Arap basını, 2021'de Türkiye'den Bayraktar TB2 alan Fas'ın 2025 Şubat ayında Bayraktar AKINCI satın alacağını iddia etti.

Star Gazetesi14 Kasım 2024 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Bayraktar TB2 alan ülkeden AKINCI hamlesi! 2025'te teslim alacaklar
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Arab Defence web sitesinde yer alan bir habere göre, Fas'ın hava savunma yeteneklerini geliştirme stratejisi kapsamında Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI satın alacağı öne sürüldü. Fas'ın Bayraktar Akıncı'ları Şubat 2025'te teslim alacağı iddia edildi.

BAYRAKTAR TB2'LERİ TESLİM ALAN FAS'IN AKINCI SATIN ALACAĞI İDDİASI

Fas'ın bu satın almayı Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin (FAR) savunma yeteneklerini geliştirmeye yönelik küresel bir stratejinin çerçevesi olarak geçekleştirdiği belirtildi.

Arab Defence'in haberinin devamında gizli bir kaynağın Le Collimator gazetesine verdiği röportajda "Türkiye, Bayraktar AKINCI insansız hava araçlarını Şubat 2025'te Fas'a teslim edecek" dediği aktarıldı.

19 ADET BAYRAKTAR TB2 SATIN ALDIĞI HATIRLATILDI

Haberin devamında Fas'ın 2021'de 19 adet Bayraktar TB2 satın aldığı hatırlatıldı. Fas'ın Bayraktar TB2'lerdeki İHA entegrasyon başarasını şimdi de bir üst modele taşıyacağı bildirildi. Ayrıca Fas'ın bu adımının Krallığın hava ve stratejik becerilerini genişletmeyi amaçladığı açıklandı.

AKINCI'nın selefi TB2'ye göre önemli bir teknolojik ilerlemeyi temsil ettiği yazıldı.

Öte yandan Le Collimateur gazetesinde yer alan haberde de "Fas, 2021 yılında yaklaşık yirmi Bayraktar TB2 insansız hava aracını satın aldı ve Şubat 2025'ten itibaren uzun mesafe ve yüksek irtifa uçuşları için tasarlanan AKINCI'yı entegre edecek." İfadeleri kullanıldı.

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