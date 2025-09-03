İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1675
  • EURO
    48,0391
  • ALTIN
    4718.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bayraktar TB2 ile orduları yeni yetkinlik kazandı: Ulusal güvenliğimiz güçlendi
Dünya

Bayraktar TB2 ile orduları yeni yetkinlik kazandı: Ulusal güvenliğimiz güçlendi

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Hırvat ordusuna önemli kabiliyetler kazandırdığını açıkladı. Anusic, TB2'nin yetenekleri sayesinde ulusal güvenliğin ve savunma kapasitesinin güçleneceğini belirtti.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 21:29 - Güncelleme:
Bayraktar TB2 ile orduları yeni yetkinlik kazandı: Ulusal güvenliğimiz güçlendi
ABONE OL

Anusic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tihomir Kundid ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş ile Hırvatistan Hava Kuvvetleri'ni ziyaret ettiğini aktardı.

"TB2 SAYESİNDE ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ GÜÇLENECEK"

Hırvat ordusunun envanterine giren Bayraktar TB2 SİHA konusunda eğitimlerini tamamlayan askerlerin kabiliyetlerini gösterdiğini kaydeden Anusic, şöyle devam etti:

"Modern silahlarla donatılmış 6 adet Bayraktar TB2, Hırvat ordusuna muharebe operasyonları, sınır gözetimi, keşif ve yangınla mücadele alanlarında yeni yetenekler kazandırıyor. Bu da ulusal güvenliğin ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlıyor."

Hırvatistan, Baykar ile 2024'te Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma imzalamıştı.

Bayraktar TB2'leri ordularına kattılar

İngilizler diyor: Türkiye oyunun kurallarını değiştirdi

Çin endişesi Türkiye'ye yöneltti! Gözleri Türk İHA'larında... Bir ilk oldu

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.