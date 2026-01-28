Bangladeş Hava Kuvvetleri, Çin Elektronik Teknoloji Grubu Şirketi'nin ihracat kolu olan CETC International ile dün yerli askeri insansız hava aracı üretim ve montaj tesisi kurmak üzere bir anlaşma imzaladı.

BAYRAKTAR TB2'NİN KOPYASI

Dakka Kışlası'nda imzalanan hükümetler arası anlaşma, tam teknoloji transferini içeriyor. Program hakkında bilgi sahibi yetkililere göre, bu anlaşma, gözetleme, keşif ve potansiyel olarak saldırı ile ilgili görevler için çok sayıda İHA platformunun yerel üretimini, bakımını ve yaşam döngüsü desteğini mümkün kılacak. Öte yandan anlaşma kapsamında üretilecek İHA'nın ilk görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde İHA'nın BAYKAR üretimi Bayraktar TB2'ye birebir benzemesi ise dikkat çekti.

Resmi adı "İHA Üretim Tesisi Kurulması ve Teknoloji Transferi (ToT)" olan proje, yaklaşık 55 milyon dolar tutarında. Bangladeş'teki savunma kaynakları, CETC ortaklığının, kritik bilgi ve endüstriyel kapasiteyi ulusal kurumlara entegre ederek yabancı insansız sistemlere olan bağımlılığı kademeli olarak azaltmayı amaçladığını vurguladı.

ÜRETİMİN 18 İLA 24 AY İÇİNDE BAŞLAMASINI BEKLİYOR

Tesis, yalnızca bir üretim merkezi olarak değil, aynı zamanda gelecekteki araştırma ve geliştirme için bir temel olarak da hizmet verecek ve Bangladeş Hava Kuvvetleri'nin bu anlaşma kapsamında sağlanan ilk platformların ötesinde bakım, uyarlama ve potansiyel olarak yenilik yapmasını sağlayacak.

Henüz tam operasyonel zaman çizelgeleri açıklanmamış olsa da, yetkililer inşaat ve ilk üretimin önümüzdeki 18 ila 24 ay içinde başlamasını bekliyor. Tesisin stratejik konumu ve teknoloji ortaklığının niteliği, özellikle Dakka'nın Pekin ile olan yakın ekonomik bağlarını komşu Hindistan ve diğer Hint-Pasifik paydaşlarının stratejik çıkarlarıyla dengelemeye çalıştığı bir dönemde, daha geniş bölgesel sonuçlar doğuruyor.