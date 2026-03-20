İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3
  • EURO
    51,3244
  • ALTIN
    6702.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü sürüyor! Bayram namazı kılmak isteyenlere müdahale
Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü sürüyor! Bayram namazı kılmak isteyenlere müdahale

Katil İsrail, İran savaşını gerekçe göstererek Mescid-i Aksa'yı ilk kez bir bayram sabahı Müslümanlara kapalı tuttu. Kutsal mabede girmeleri engellenen ve namaz kılmak için Eski Şehir surları önünde toplanan binlerce Filistinliye, İsrail polisi ses bombası ve copla sert müdahalede bulundu.

AA20 Mart 2026 Cuma 07:08
ABONE OL

Filistinliler, İsrail'in İran'a saldırıları bahane göstererek aldığı kısıtlama kararları nedeniyle kapatılan Mescid-i Aksa çevresinde bayram namazı kıldı.

İsrail'in İran'a saldırıları bahane göstererek 1967'de Doğu Kudüs'ün işgalinden bu yana ilk kez bir bayram namazında Mescid-i Aksa'nın kapatılmasına tepki gösteren Filistinliler, Aksa'ya çıkan yollarda toplanarak yoğun kalabalıklar oluşturdu.

Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılmak isteyen Filistinliler, Sahire Kapısı'nın karşısındaki Selahaddin Caddesi ve Aslanlı Kapı yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi girişinde toplandı.

Selahaddin Caddesi'nde toplanan ve Sahire Kapısı'ndan Eski Şehir'e girerek Mescid-i Aksa'ya yürümek isteyen Filistinlilere İsrail polisi müdahale etti.

İsrail polisi, yürümek isteyen gruba ses bombaları ve coplarla saldırırken Filistinliler geri çekildi. Filistinliler bayram namazını Selahaddin Caddesi ve Vadi el-Cevz Mahallesi'nde yollara serdikleri seccadeler üzerinde kılmak zorunda kaldı.

Ardından İsrail polisi, bayram namazını kıldıktan sonra tekbir getirerek yürümek isteyen gruba izin vermedi. İsrail polisi güç kullanarak grupları uzaklaştırmaya çalıştı.

Öte yandan, bayram sabahları Filistinlilerin gelenek olarak vakit geçirdiği Eski Şehir bölgesinin girişinde de İsrail polisinin çok sayıda kontrol noktası kurduğu dikkati çekti. Doğu Kudüs'te Filistinliler için sembol niteliğindeki Eski Şehir bölgesinin, bayramda sokaklardan insan seli aktığı manzaranın aksine boş kaldığı görüldü.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın bayram namazına kapatılmasına tepki göstererek namazı Mescid-i Aksa'ya en yakın noktalarda kılmak için çağrı yapmıştı.

İsrail polisi, ramazanda da Mescid-i Aksa çevresinde namaz kılmak isteyen Filistinlilere cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.