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  • Bazı Fransız bankalarının ormansızlaştırmayı ''desteklediği'' iddia edildi
Dünya

Bazı Fransız bankalarının ormansızlaştırmayı ''desteklediği'' iddia edildi

Fransa'da sivil toplum kuruluşları ve haber siteleri, bazı Fransız bankalarının, Amazon ormanlarındaki ve Brezilya'daki Cerrado savanındaki ormanların tahrip edilmesini 'büyük ölçüde' finanse ettiğini öne sürdü.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 14:08 - Güncelleme:
Bazı Fransız bankalarının ormansızlaştırmayı ''desteklediği'' iddia edildi
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Radio France International'ın (RFI) haberine göre, Disclose ve "Reporter Brasil" haber siteleri, sivil toplum kuruluşları (STK) Sherpa, Harvest and the Centre for Climate Crime Analysis ile ortak bir rapor yayımladı.

Raporda, BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole ve Banque Populaire ve Caisse d'Epargne bankalarının, 2013 - 2022 yıllarında Amazon ormanlarındaki ve Brezilya'daki Cerrado savanında ormanların tahrip edilmesiyle bağlantılı girişimlere 743 milyon avrodan fazla yatırım yaptığı ortaya konuldu.

Bankaların 9 bin 500 metrekarelik bitki örtüsünü yok etmekle sorumlu tutulduğu raporda, bu alanın soya, palm yağı ve sığır eti üretimi için ayrıldığı ifade edildi.

Raporda, "Yalnızca Ocak 2021 ile Eylül 2022 arasında, BNP Paribas, Amazon ve Cerrado savanının ormansızlaştırılmasına doğrudan dahil olan birçok tarım ticareti devinin faaliyetlerine yaklaşık 117 milyon avroluk yatırım yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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