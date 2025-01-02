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Dünya

Bazı Kur'an ayetleri yanlış yorumlanıyordu! Suriye'de eğitim öğretim müfredatı değiştiriliyor

Suriye geçici hükümeti, devrik Esed rejimini öven içeriklerin eğitim öğretim müfredatından çıkartılması için çalışmalar yaparken, bazı Kur'an ayetlerinin yanlış yorumlanması yerine, tüm eğitim seviyelerinde tefsir kitaplarında geçtiği şekilde doğru açıklamaların esas alındığı ifade edildi.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 23:04 - Güncelleme:
Bazı Kur'an ayetleri yanlış yorumlanıyordu! Suriye'de eğitim öğretim müfredatı değiştiriliyor
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Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Suriye'deki yeni yönetimin Eğitim Bakanı Nazir el-Kadri, okullarda uygulanan müfredatta yapılan değişikliklere ilişkin açıklamada bulundu.

Kadri, müfredattan devrik Esed rejimini öven içeriklerin çıkarılması talimatını verdiklerini belirterek, "Tüm ders kitaplarında rejim bayrağı yerine devrim bayrağı görsellerini kullandık." dedi.

Eğitim Bakanı Kadri, gerekli düzenlemeler yapılana kadar müfredatın mevcut haliyle kalacağını kaydederek, "Duyurulan değişiklikler ise yalnızca Esad rejiminin İslam Eğitimi müfredatında kullandığı bazı yanlış bilgilerin düzeltilmesiyle ilgilidir. Örneğin, bazı Kur'an ayetlerinin yanlış yorumlanması yerine, tüm eğitim seviyelerinde tefsir kitaplarında geçtiği şekilde doğru açıklamalarını esas aldık." ifadelerini kullandı.

  • Suriye geçici hükümeti
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