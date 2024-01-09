İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği acımasız saldırılar Kızıldeniz'de de tansiyonu yükseltti. Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze'deki saldırılar sona erene kadar ülkelerine bakılmaksızın İsrail'e giden tüm gemileri hedef alacaklarını açıkladı. Husiler bölgede 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenlerken, ABD uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu duyurdu. Çok uluslu koalisyona şimdiye kadar 20 ülke destek verdi.

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi üyesi Muhammed Ali el-Husi, grubun Gazze'ye destek amacıyla Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği eylemleri BBC Arapça ekranlarında değerlendirdi.

BBC muhabiri, Yemen'deki Husilerin lideri Muhammed Ali el-Husi'ye Husilerin Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere baskın yaparak el koymasını hatırlatıp "Gazze'den çok uzaktanız. Bu işe neden bulaşıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Muhammed Ali el Husi ise "Biden, Macron ve Sunak, Netanyahu'nun komşusu mu? Aynı binada mı yaşıyorlar yoksa binlerce km uzakta mı? Onların Arap ülkelerinde ne işi var?" cevabını verdi.

Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e giden ticari gemilere yaptığı saldırılar ve baskınlarla İsrail ticaretini sekteye uğrattı.

Husiler Kasım 2023'te Kızıldeniz'de İsrail'e söyledikleri bir kargo gemisini ele geçirip gemiyi Yemen açıklarındaki bir yere götürmüşlerdi.