BBC sunucusundan eski İsrail Başbakanına: İsrail güçleri çocukları öldürmekten mutlu

Eski Başbakan Bennett, İsrail'in Cenin saldırılarına ilişkin katıldığı BBC yayınında saldırıda ölenleri "terörist" olarak tanımladı. Buna karşılık sunucu Gadgil, Birleşmiş Milletlerin (BM) bu kişileri "çocuk" olarak tanımladığını hatırlattı.

BBC sunucusu Gadgil, eski İsrail Başbakanı Bennett'e ilk olarak, "İsrail ordusu buna 'askeri operasyon' diyor ama artık 4'ü 18 yaşın altında olmak üzere genç insanların öldürüldüğünü biliyoruz. Ordunun amacı gerçekten de bu mu? 16-18 yaş arasındaki insanları öldürmek mi?" sorusunu yöneltti.

Bennett, soruya verdiği yanıtta, İsrail ordusunun operasyonunda hayatını kaybeden 11 kişinin tamamının "militan" olduğunu öne sürerek "Silah taşımaya karar veren genç teröristlerin olması onların sorumluluğudur." dedi.

İsrail Başbakanı Bennett'in yanıtının ardından sunucu Gadgil, ölenleri "çocuk" olarak niteledi ve "İsrail güçleri çocukları öldürmekten mutluluk duyuyor." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Bennett, "Biliyor musunuz, bunu söylemeniz oldukça dikkat çekici çünkü bizi öldürüyorlar." karşılığını verdi.

BBC sunucusu Gadgil ise Bennett'in bu kişileri "terörist", BM'nin ise "çocuk" olarak tanımladığını hatırlattı.

Sunucu, "BM onları çocuk olarak tanımladı ve bu hedefli saldırıda 16-18 yaşları arasında 4 kişinin öldürüldüğünü biliyoruz. Bunun hedefli bir saldırı olduğunu unutmayalım. İsrail güçleri bu insanları aramaya devam ediyor." dedi.

Gadgil'in sözlerinin ardından eski İsrail Başbakanı Bennett, "Biz doğru olanı yapıyoruz. Onlar sivilleri öldürüyorlar ve sizin bunun ahlaki eşdeğerini ya da daha kötüsünü yapmanız bence kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

- BENNETT'TEN BBC SUNUCUSUNUN İFADELERİNE TEPKİ



Eski İsrail Başbakanı Bennett, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, BBC sunucusu Gadgil'in ifadelerine tepki göstererek, "BBC'den röportaj yapan kişi bana 'İsrail ordusu askerlerinin çocukları öldürmekten mutlu olduklarını' iddia etme cüretini gösterdi." yorumunda bulundu.

- İSRAİL'İN CENİN BASKINI



İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk, 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Ordu Radyosu'na verdiği demeçte, "operasyonun hedeflerine ulaşıldığını, Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör altyapısını çökerttiklerini ve 300 kadar şüpheliyi gözaltına aldıklarını" ifade etmişti.

