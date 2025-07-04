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Dünya

BBC'de İsrail krizi: Çalışanlar Filistin sansürüne zorlanıyor

BBC çalışanları, kurum yöneticilerinin işgalci İsrail yanlısı yayın politikaları uyguladığını itiraf etti. Yüzlerce gazeteci tarafından imzalanan açık mektupta, Filistinlilerin sesinin sistematik biçimde bastırıldığı ve kamuoyunun bilinçli olarak yönlendirildiği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ4 Temmuz 2025 Cuma 19:17 - Güncelleme:
BBC'de İsrail krizi: Çalışanlar Filistin sansürüne zorlanıyor
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BBC'nin 100'den fazla çalışanı ve 300 medya profesyoneli, BBC yönetimine hitaben kaleme aldıkları açık mektupta, kurumun İsrail-Filistin çatışmasındaki yayın politikasını sert şekilde eleştirdi. Mektupta, çalışanların gerçek gazetecilik yapmalarının engellendiği ve BBC'nin, özellikle Gazze konulu içeriklerde, İsrail hükümetinin halkla ilişkiler faaliyetlerine hizmet eder hale geldiği belirtildi.

SANSÜR, SİYASİ BASKI, ÇİFTE STANDART

Çalışanlar, kurum içinde sansür, siyasi baskı ve çifte standart uygulandığını, bazı içeriklerin editoryal onaya rağmen yayından kaldırıldığını ifade etti. BBC yönetiminin, çalışanlara İsrail hükümetini eleştiren içeriklerden uzak durmaları yönünde örtülü baskı uyguladığı, buna karşı çıkanların ise kariyer riskiyle karşılaştığı kaydedildi.

FİLİSTİNLİLER SUSTURULDU

Mektupta, BBC Yönetim Kurulu üyesi Sir Robbie Gibb'in siyasi geçmişi ve ideolojik etkisi özellikle eleştirilerek, haberlerde tarafsızlığın gözetilmediği ve Filistinlilerin sesine sistematik olarak yer verilmediği vurgulandı.

BBC çalışanları, kurumu "tarafsız habercilikten sapmak" ve "kamuoyunu yönlendirmek amacıyla İsrail yanlısı söylemi dayatmakla" suçlayarak, editoryal bağımsızlığın yeniden tesis edilmesini talep etti.

İDDİALAR DOĞRULANDI

İngiliz köşe yazarı Owen Jones, BBC'nin Filistin'e yönelik sansür iddialarını doğruladı. Jones, paylaşımında, BBC'nin yüzlerce çalışanının İsrail'in sözcülüğünü yapmak zorunda bırakıldığını kaydetti.

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