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Dünya

BBC'deki çifte standarda tepki: Vahşeti İsrail işliyor, suç Hamas'a yıkılıyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin muhabirleri, kurumlarını, İsrail-Filistin meselesinde 'İsrail yanlısı tutum sergilemek ve yayınlarında İsraillilere kıyasla Filistinli sivillere yeterince yer vermemekle' eleştirdi.

AA24 Kasım 2023 Cuma 05:30 - Güncelleme:
BBC'deki çifte standarda tepki: Vahşeti İsrail işliyor, suç Hamas'a yıkılıyor
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Al Jazeera'da yer alan habere göre, BBC'nin İngiltere merkezli 8 çalışanı, Al Jazeera'ya 2 bin 300 kelimelik bir mektup gönderdi. Muhabirler, mektupta kurumlarını İsrail lehine tarafgir tutum sergilemekle suçladı.

Mektupta, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin haberlerinde "gözü kara" tutum sergileyen BBC'nin, İsrail-Filistin meselesinde "sivillerin nasıl görüldüğü konusunda çifte standart" uyguladığı iddia edildi.

Mektupta, "BBC, İsrail'in iddialarına eleştirel şekilde yaklaşmayarak, hikayeyi doğru şekilde anlatmayı başaramadı ve bu nedenle kamuoyunun Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerini anlamasına yardımcı olamadı." ifadesi kullanıldı.

7 Ekim'den bu yana binlerce Filistinlinin öldürüldüğüne işaret edilen mektupta, "Bu sayı ne zaman editöryal duruşumuzu değiştirecek kadar yüksek olacak?" denildi.

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"BBC, KATLİAM VE VAHŞET GİBİ TERİMLERİ SADECE HAMAS İÇİN KULLANIYOR"

BBC muhabirleri, mektupta, kurumun, "katliam" ve "vahşet" gibi terimleri "sadece Hamas için kullanıldığını ve Hamas'ı bölgedeki şiddetin tek kışkırtıcısı ve faili olarak gösterildiğini belirtti.

Mektupta, "BBC'den resmi ve tarafsız insani yardım kuruluşlarının kanıta dayalı bulgularını daha iyi yansıtmasını ve bunlara itibar etmesini istiyoruz." ifadesine yer verildi.

BBC çalışanları, ayrıca, kurumlarına, "tüm sivillere eşit muamele edilmesinin haberlerinin merkezinde yer almasını sağlaması" çağrısında bulundu.

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"İSRAİLLİLERE GENİŞ YER VERİLİRKEN, FİLİSTİNLİ SİVİLLERE YÖNELİK İNSANCIL YAYINLAR EKSİK KALDI"

Mektupta, BBC'nin yayınlarında, saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilere geniş yer verildiğine işaret edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

"Buna karşılık Filistinli sivillere yönelik insancıl yayınlar eksik kaldı. BBC'nin Gazze Şeridi'ne erişimdeki zorluklar nedeniyle Gazze'deki hikayeleri daha iyi aktaramadığını söylemek zayıf bir mazerettir. Bu, örneğin, haftalar boyunca bireysel hikayeler anlatılarak ve takip edilerek başarılabilir. Gazze ve Batı Şeria'daki cesur gazetecilerin sosyal medya içeriklerinin bolluğundan tam anlamıyla faydalanmak için de çok az girişimde bulunuldu."

Mektupta ayrıca, BBC'nin izleyicilerine İsrail'in işgali ve Filistinlilerin çektiği acıların tarihine ilişkin önemli bilgiler de vermediği ifade edildi.

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