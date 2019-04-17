BBC’den ABD başkanlarına dair ilginç analiz: Deli, depresif, bipolar

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İngiltere merkezli BBC haber sitesi, bugüne kadarki ABD başkanlarının sağlık sorunlarına ilişkin ilginç bir analiz haber yayımladı. Deli olduğu söylenen ilk ABD Başkanı’nın Donald Trump olmadığı belirtilen ve uzmanlara dayandırılan haberde, bazı ABD başkanlarının gerçek anlamda akıl sağlığı sorunları olduğu aktarıldı.

İlk ABD Başkanı George Washington’ın bir İngiliz askerine kendisini öldürtmeye çalışma hikâyesiyle başlayan serüven için, “Bu örnek, en büyük liderlerin bile baskı altında duygusal çöküntü yaşayabileceğini gösteriyor. Sonraki 250 yıl boyunca, halefleri de benzer sınavlara maruz kaldılar.” satırları kaleme alındı.

GEORGE WASHINGTON

Biyografi yazarı Ron Chernow’a göre, Amerikan İç Savaşı sırasında 1776 yılının yazında George Washington’ın akli dengesini yitirmek üzere olduğunu aktaran BBC, “ABD’nin ilk başkanı olacak olan Washington’ı komutanları ve yardımcıları engelledi. Daha sonra, generallerinden biri olan Nathanael Greene, komutanının çok sıkkın olduğunu ve yaşamaktansa ölmeyi tercih ettiğini söyledi.” ifadelerine yer verdi.

JOHN ADAMS

BBC’nin aktardığına göre, ABD’nin üçüncü başkanı Thomas Jefferson, ülkenin ikinci başkanı ve en büyük rakibi olan John Adams için, “Bazen kesinlikle deliriyor.” demişti.

THEODORE ROOSEVELT

Anormal Psikoloji Dergisi’ne dayandırdığı bilgi ile Theodore Roosevelt’in de bilinçli zihinsel süreçlerde bozulma yaşayan en meşhur örneklerden biri olduğunu aktaran BBC, “1912'de Roosevelt başkanlık koltuğuna geri dönmek için kampanya yürütürken, ABD'li tarihçi Henry Adams onun için ‘Aklı paramparça oldu, sinir bozukluğu sinirsel bir çöküntüye dönüşebilirdi’ dedi.” ifadelerini aktardı.

WOODROW WILSON

ABD’nin 28. başkanı Woodrow Wilson’ın felç geçirmesinden sonra muhaliflerinin “Beyaz Saray’ın akıl hastanesine dönüştüğünü ve giriş kattaki camlara demir parmaklıklar yapıldığını” söylediğini aktaran BBC, tarihçi John Milton Cooper’a atıfla, söz konusu demir parmaklıkların Roosevelt zamanında çocukları beyzbol oynarken camlar kırılmasın diye yapıldığını bildirdi.

37 ABD BAŞKANI İNCELENDİ

Kuzey Karolina’daki Duke Üniversitesi Tıp Merkezinde analiz üzerinden çalışan bir ekip, 37 ABD başkanının psikolojik durumunu inceledi. 2006 yılında yapılan incelemeye göre, başkanların yüzde 49’unun “hayatlarının bir döneminde akıl hastalığı geçirdiği” belirtildi.

Johns Adams, Theodore Roosevelt ve Woodrow Wilson’ın tedavi edilmesi gereken akıl hastalıklarıyla baş etmeye çalıştıkları belirtilen analizde, başkanların yüzde 27’sinin akıl hastalıklarına görev sırasında yakalandıkları, yüzde 25’inin ise depresyona girdiği aktarıldı.

BBC’nin aktardığına göre, çalışmayı yöneten Profesör Jonathan Davidson, gizli kalmış ya da geriye itilmiş bu tip rahatsızlıkların, başkanlık gibi bir işin baskısı altında tetiklenebileceğini söyledi.

Versay Anlaşması’nın kabul edilmesi için çalıştığı esnada 1919 yılında Woodrow Wilson’a inme indiğini aktaran BBC, Roosevelt ve Adams’ta bipolar kişilik bozukluğu olduğunu, Thomas Jefferson’ın ise sosyal kaygı bozukluğu yaşadığı bilgisini paylaştı.

DONALD TRUMP GERÇEKTEN RUH HASTASI MI?

Profesör Jonathan Davidson, BBC’nin aktardığına göre, mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın gerçekten ruh hastası olmadığını düşünüyor. Hatta öyle ki, Profesör Davidson, Trump’a atfedilen “narsist” tanımının gerçek bir kişilik bozukluğu olup olmadığının bile tartışıldığını söylüyor.

Boston’daki Tufts Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan ve “Birinci Derece Delilik” kitabının yazarı olan Profesör Nassir Ghaemi ise, ABD Başkanı Trump’ın klasik manik özelliklere sahip olduğunu düşünüyor.

ABD Başkanı Trump’ın çok yüksek bir fiziksel enerjiye sahip olduğunu ve pek uyumadığını belirten Ghaemi, Trump’la ilgili olarak, “Para harcama konusunda takıntılı ve hiçbir şeye odaklanamıyor.” şeklinde konuştu.