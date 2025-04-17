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Dünya

BBC'den Filistin itirafı: İsrailliler kadar ele alınmıyorlar

BBC'nin eski spikeri Mishal Husain, uluslararası medyanın Gazze'ye girişinin engellenmesini eleştirerek, 'Bu, Filistinli bir sivilin hayatının hiçbir şekilde İsrailli bir sivilin hayatı kadar ele alınmaması anlamına gelen bir medya stratejisidir.' ifadesini kullandı.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 22:07 - Güncelleme:
BBC'den Filistin itirafı: İsrailliler kadar ele alınmıyorlar
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Geçen yıl BBC'den ayrılarak Bloomberg'e geçen Husain, yaşam ve moda dergisi British Vogue'a, kariyeri ve İngiltere'deki gazetecilik konusunda değerlendirmede bulundu.

"BBC'den Bloomberg'e geçerek Gazze konusunda daha fazla konuşma şansı bulup bulmadığı" sorulan Husain, "Binlerce çocuğu, kadını, sivil erkeği sadece öldüren değil aynı zamanda sakat bırakan ya da yakınlarının elinden alan, yaşayan herkesi rahatsız eden bir insani kriz var." ifadesini kullandı.

Husain, İsrail'in uluslararası medyaya bölgeye giriş yasağı uygulamasına değinerek, "Bu, Filistinli bir sivilin hayatının hiçbir şekilde İsrailli bir sivilin hayatı kadar ele alınmaması anlamına gelen bir medya stratejisidir." değerlendirmesini yaptı.

İki tarafın sivillerinin anlatılmayı hak eden hikayeleri bulunduğunu belirten Husain, BBC'de çalıştığı dönemde söyleyemediği ya da soramadığı hiçbir şey olmadığını vurguladı.

Husain, tüm uluslararası medyanın Gazze'de yaşananları anlatmasının engellendiğini vurgulayarak, "Tüm uluslararası medya kuruluşları bu durumda. Erişim eksikliği konusunda kesinlikle resmi tepkiler olmalı çünkü bunun çok derin etkileri olacaktır. Savaş bölgelerinde haber toplama ve yaşananları raporlama süreçlerine müdahale ediliyor. Bunun bu kadar uzun süredir devam etmesi ise daha önce görülmemiş bir şey." ifadesini kullandı.

IRAKÇILIK MESAJI

Pakistan-Hindistan kökenli ve Müslüman bir gazeteci olarak hayatında hiç görmediği ölçüde ırkçılığa bu dönemde şahit olduğunu belirten Husain, bu dönemin, İngiltere Müslümanları için 11 Eylül saldırılarının yaşandığı dönemden daha zor bir dönem olduğunu savundu.

"Irkçılık birçok insanın günlük hayatının bir parçası." yorumunu yapan Husain, "Benim gibi insanların dokunulmaz olduğunu sanmasınlar. Ayrıcalıklıyım, harika bir kariyerim var. Daha önemli şeylerin yaşanacağı, daha heyecan verici bir kariyeri elde edeceğimi umuyorum. Ama bu, ırkçılık gibi konuların benim gibilere dokunmayacağı anlamına gelmiyor." dedi.

The Times gazetesi, geçen yıl yaptığı bir haberde Husain'in BBC'deki programında daha fazla Filistinli ağırlamak istediğine yer vermişti.

Gazeteye konuşan bir BBC çalışanı, "Bizim (BBC) Gazze'deki sivil ölümlerine yeterli yer vermediğimizi ve İsrail perspektifinden yaklaştığımızı düşünüyordu." ifadesini kullanmıştı.

Husain'in Gazze'deki BBC muhabiri Rushdi Abualouf'u daha fazla yayına bağlamak istediği de haberde yer almıştı.

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