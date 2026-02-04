İSTANBUL 13°C / 6°C
4 Şubat 2026 Çarşamba
Dünya

Bebek mamalarında alarm: Avrupa'da geri çağırmalar artıyor

Fransa'daki toksin uyarısı sonrası Nestle, Guigoz markasının yeni partisini içerecek biçimde bebek maması geri çağırma işlemini genişletti.

4 Şubat 2026 Çarşamba 15:19
Bebek mamalarında alarm: Avrupa'da geri çağırmalar artıyor
Nestle, Fransa'nın maksimum sereulid (cereulide) toksini eşiğini düşürmesinin ardından, bebek maması geri çağırma kapsamını Guigoz markasının yeni bir partisini içerecek biçimde genişletti.

Nestle Fransa, bebek maması Guigoz'un bir partisi için daha geri çağırma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Avrupalı ve Fransız yetkililerin yeni bilimsel bilgilere dayanarak sereulid analiz yöntemlerinde bir güncelleme yaptığı ve kararın bu kapsamda alındığı kaydedildi.

Sereulid analiz yöntemleri geliştikçe, daha önce geri çağırılan partilere ek olarak, Guigoz bebek mamasının bir partisini daha gönüllü olarak geri çağırdığına işaret edilen açıklamada, şirketin kalite standardına önem verdiği belirtildi.

Nestle, ocak ve aralık aylarında da Fransa'da Guigoz'un bazı partilerini geri çağırmıştı.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2 Şubat'ta bebek mamalarında bulunan sereulid toksini için kabul edilebilir eşik değerin düşürülmesini tavsiye etmişti.

Fransa makamları da bu tavsiyeye uyarak bebek mamalarında tartışma yaratan ve daha önce farklı markaların ürünlerini geri çekmelerine neden olan sereulid toksini ile ilgili riskler nedeniyle bu toksin için izin verilen üst sınırı düşürmüştü.

Sereulid toksini nedeniyle çeşitli markalar son aylarda çok sayıda ülkede satışını yaptıkları bebek mamalarını geri çağırdı.

