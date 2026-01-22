İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2895
  • EURO
    50,7873
  • ALTIN
    6712.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bebek mamalarında toksin riski! Fransız devi ürünlerini geri çağırdı
Dünya

Bebek mamalarında toksin riski! Fransız devi ürünlerini geri çağırdı

Dünyaca ünlü Fransız Lactalis şirketi, toksin riski nedeniyle dünya genelinde satılan bebek mamalarını geri çağırdı. Parti numarası açıklanan 6 grup dışında diğer ürünlerin güvenli olduğu konusunda taahhütte bulunuldu.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 15:18 - Güncelleme:
Bebek mamalarında toksin riski! Fransız devi ürünlerini geri çağırdı
ABONE OL

France 24'ün Lactalis grubu açıklamasına dayandırdığı habere göre şirket, Şili, Çin, Kolombiya, Kongo, Çekya, Ekvador, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, Kuveyt, Madagaskar, Meksika, Monako, İspanya, Peru, Avustralya, Özbekistan ve Tayvan'da bebek mamalarını geri çağırma kararı aldı.

Açıklamada, eczanelerde ve süpermarketlerde satılan "Picot" marka bebek mamasının 6 partisinin bir tedarikçiden temin edilen bileşeninde tehlikeli toksin tespit edilmesinin ardından piyasadan çekilmesi istendi.

Bebek mamasında tespit edilen bakteriyel kökenli toksinin çocuklarda ishal ve kusmaya yol açabileceği belirtilen açıklamada, parti numarası açıklanan 6 grup dışında diğer ürünlerin güvenli olduğu konusunda taahhütte bulunuldu.

  • Fransız Lactalis
  • Bebek Mamaları
  • Geri Çağrı

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.