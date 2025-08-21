İSTANBUL 30°C / 18°C
Dünya

“Beceriksiz” dedi Biden'ı yerden yere vurdu… Trump ilan etti: İlginç şeyler olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı'na dair yaptığı açıklamada, “İşgalci bir ülkeye saldırmadan savaşı kazanmak çok zordur” ifadelerini kullandı. Trump, bu kapsamda Biden için 'Beceriksiz' dedi.

21 Ağustos 2025 Perşembe 21:04
"Beceriksiz" dedi Biden'ı yerden yere vurdu… Trump ilan etti: İlginç şeyler olacak
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili beklenmedik bir çıkış yaptı. Trump, "İşgalci bir ülkeye saldırmadan bir savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur. Bu, sporda harika bir savunması olan ama hücum oynamasına izin verilmeyen bir takım gibidir. Kazanma şansı yoktur. Ukrayna ve Rusya'da da durum böyle" dedi.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ı "beceriksiz" olarak nitelendiren Trump, Biden'ın Ukrayna'nın sadece savunma pozisyonunda kalmasına izin verdiğini, Rusya'ya karşı mücadele etmesine izin vermediğini belirterek, "Bu nasıl sonuçlandı? Ne olursa olsun ben başkan olsaydım bu savaş asla olmazdı. Önümüzdeki günler ilginç olacak" dedi.

