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Dünya

Beklediği desteği bulamadı! İsrail hakkındaki kararları Netanyahu'yu kızdırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze'deki katliamı durdurmasını istemesine tepki gösterdi. Beklediği desteği bulamayan Netanyahu, iki ülkenin Israil'de görevli büyükelçilerini Bakanlığa çağırarak kınama mesajı iletti.

AA24 Kasım 2023 Cuma 20:42 - Güncelleme:
Beklediği desteği bulamadı! İsrail hakkındaki kararları Netanyahu'yu kızdırdı
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Gazze'deki katliam konusunda beklediği desteği bulamayan Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, De Croo ile Sanchez'in ifadelerine tepki gösterildi.

Başbakanlık açıklamasında, Netanyahu'nun iki liderin sözlerini kınadığı ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan basın bilgilendirmesine göre de iki ülke liderinin açıklamaları nedeniyle İsrail'de görevli büyükelçileri Bakanlığa çağırılarak kınama mesajı iletildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de İspanya ve Belçika Başbakanlarını teröre destek vermekle itham etti.

İki lideri kınayan Cohen, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuka riayet ettiğini öne sürdü.

Ayrıca Cohen, çatışmalara verilen insani ardından da Gazze Şeridi'ne saldırılarının süreceğini yineledi.

FİLİSTİN'İ TANIMA VE KATLİAMA TEPKİ MESAJLARI

İspanya Başbakanı Sanchez, Mısır'da Refah Sınır Kapısında yaptığı açıklamada, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." diye konuşmuştu.

Sanchez, Kudüs'te ayrı ayrı görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini" söylemişti.

Belçika Başbakanı De Croo da İsrail'i ziyaretinde Netanyahu ile görüşmesi sonrası 10 bin kişinin daha ölmesini istemediklerini vurgulayarak "İsrail'in sivil kayıpları önlemek için daha fazlasını yapması lazım." diye konuşmuştu.

  • Netanyahu tepkisi
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