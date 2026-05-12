Beklenen sıçramayı yapamadılar! Avrupa'da savunma sanayi alarm veriyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa savunma sanayisinin artan ihtiyaçlara rağmen üretim kapasitesini yeterli hızda genişletemediğini belirterek hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

AA12 Mayıs 2026 Salı 20:35 - Güncelleme:
Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından konuşan Kallas, üye ülkelerin savunma alanında önemli miktarda finansman ayırdığını ancak sanayinin bu talebi karşılayacak ölçekte üretim artışı sağlayamadığını ifade etti.

Bir soru üzerine, "Sektörün beklediğimiz gibi bir ivme kazanmadığını gördük." ifadesini kullanan Kallas, bu konuda hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Avrupa Savunma Ajansının (EDA) inovasyon ve deneme çalışmalarına yönelik özel yapılarla güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Kallas, savunma inovasyonunun siyasi bir öncelik haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Kallas, toplantıda ortak tedarik ve savunma kapasitesinin artırılması konularının da ele alındığını, Rusya'nın uzun vadeli bir çatışmaya hazırlandığını kaydetti.

"RUSYA, BATI İLE UZUN VADELİ BİR KARŞILAŞMAYA HAZIRLANIYOR"

Caydırıcılığın güvenilir olması gerektiğinin altını çizen Kallas, "Rusya, Batı ile uzun vadeli bir karşılaşmaya hazırlanıyor. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in Avrupa savunmasını test edip etmeyeceği bize bağlıdır. Zayıflık göstermek saldırganlığı davet eder." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve deniz güvenliği başlığında Hürmüz Boğazı'na da değinen Kallas, bölgenin "savaş ve barış arasında gri bir alan" olduğunu söyledi. Boğazın kapatılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Kallas, enerji ve ticaret akışının korunması için diplomatik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kallas ayrıca, AB'nin Kızıldeniz'de yürüttüğü Aspides deniz operasyonunun, mevcut yetki çerçevesi uygun olduğu takdirde Hürmüz Boğazı'nı da kapsayacak şekilde genişletilebileceğine işaret etti.

