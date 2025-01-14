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Dünya

Beklenen Trump-Putin görüşmesi için Türkiye teklifi

Rus milletvekili Andrey Kolesnik, gelecek hafta görevi devralacak ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki muhtemel görüşmenin Türkiye'de yapılabileceğini açıkladı.

HABER MERKEZİ14 Ocak 2025 Salı 12:33 - Güncelleme:
Beklenen Trump-Putin görüşmesi için Türkiye teklifi
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na aday gösterdiği Mike Waltz, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşme için hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Muhtemel bir görüşme içinse Türkiye'nin adı öne çıktı.

"GÖRÜŞME TÜRKİYE'DE OLABİLİR"

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma milletvekili Andrey Kolesnik, NEWS.ru'ya verdiği röportajda Putin-Trump görüşmesinin Türkiye ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yapabileceğini söyledi.

"KARAR PUTİN'E AİT"

Milletvekili Kolesnik, İstanbul'un bu tür müzakereler için ideal bir platform olabileceğini belirtti. Kolesnik, "Türkiye'de daha önce benzer görüşmelerin gerçekleştirildiği unutulmamalı. Ancak nihai karar Putin'e ait" dedi.

BU ÜLKELER DE ADAY

Ayrıca Macaristan, İsviçre ve Sırbistan gibi ülkeler de muhtemel bir zirve için ev sahipliği yapmaya aday ülkeler arasında yer alıyor.

TRUMP: PUTİN BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR; BU GÖRÜŞMEYİ AYARLIYORUZ

Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da Cumhuriyetçi valilerle görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini belirtmişti.

"O (Putin) benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz. Devlet Başkanı Putin görüşmeyi istiyor, bunu açıkça da dile getirdi. Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş." diyen Trump, söz konusu görüşmenin ne zaman olabileceğine ilişkin detaya girmemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin'in Trump ile görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek, "Bunun için herhangi bir şart aranmıyor." demişti.

Trump-Putin görüşmesi için hazırlık

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