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Dünya

Bölgede büyük kriz! ''İki yüzlü Batı'ya sert cevap vereceğiz''

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, bomba ihbarı neticesinde bir uçağın Minsk'e acil iniş yapması üzerine Batı ülkelerinin Belarus'a yaptırım uygulamasına tepki göstererek, ülkesine yönelik düşmanca atılan adımlara karşı sert cevap vereceklerini bildirdi.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:38 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:53
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Makey, parlamenterlere yönelik yaptığı konuşmada, geçen hafta sonu Ryanair'e ait uçağın bomba ihbarı üzerine acil iniş yapması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Batı'nın, hükümeti suçlayarak Belarus'a uçak seferlerini durdurma şeklindeki yaptırımlarla "halkı cezalandırdığını" belirten Makey, "Şimdi şunu açıkça söylemek lazım. Sadece hükümet tarafından değil, halk tarafından da iki yüzlü oynayan ortaklara karşı güven yok. Bu şartlarda bize yönelik her türlü düşmanca atılan adımlara karşı sert cevap vereceğiz. Misilleme tedbirler, Avrupa Birliği ile farklı alanlardaki iş birliğini etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan Litvanya'ya 23 Mayıs'ta giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.

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