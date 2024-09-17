Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü nedeniyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Belarus'un barışın destekçisi olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtti.

Çok kutupluluk ve çeşitlilik düşüncesini savunmayı sürdürdüklerini kaydeden Lukaşenko, "Çok kutupluluğa kimin karşı olduğunu biliyorsunuz. Ancak bu artık önlenemez. Bu çok kutupluluk sadece kapıyı çalmıyor, artık önümüze geldi. Küresel güvenlik krizinden mutlaka çıkış yolu bulacağız. Çünkü en yakın müttefiklerimiz ve pek çok ülke bizimle birlikte." diye konuştu.

DIŞ SALDIRGANLIK UYARISI

Savaş istemediklerinin altını çizen Lukaşenko, komşu devletlerde barışın hüküm süreceğine ve halkların uyum ve dostluk içinde yaşayacağı bir günün geleceğine inandıklarını dile getirdi. Lukaşenko, böyle bir dünyanın inşası için her şeyi yaptıklarını bildirdi.

Barışçıl yaklaşımların bir zayıflık göstergesi olmadığına işaret eden Lukaşenko, dış saldırganlığa karşı her zamankinden daha fazla cevap verebileceklerini belirtti.

Lukaşenko, ülkeden kaçanların ve onların Batılı idarecilerinin ülkedeki cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde yeniden toplumu karıştırmaya yönelik eylem planı geliştirmeye başladıklarına dikkati çekti.

ABD'nin eylül ortasından kasım başına kadar hem Moskova hem de Kiev tarafından cephelerde askeri gerilimin artmasını beklediğine dair bir istihbarat bilgisine sahip olduklarını aktaran Lukaşenko, Batılı istihbarat teşkilatlarının savaşın devam etmesini istediği için Belarus'u da durumu tırmandırmaya uygun bir yer olarak gördükleri değerlendirmesini yaptı.

Lukaşenko, "Başkalarının çizmesi topraklarımıza ayak basmazsa bunu (Belarus ordusunun çatışmaya girmesi) yapmayacağız." dedi.

"ABD SALDIRMA TALİMATI VERDİ"

ABD'nin, koşullar oluştuğunda Kiev'e Belarus'un güney sınırındaki altyapısına saldırma talimatı verdiğini öne süren Lukaşenko, bunun sebebinin Rus insansız hava araçlarının (İHA) Belarus toprakları yakınında uçması olduğunu ifade etti.

Ukraynalılar ile çeşitli kanallar üzerinden, toprakları üzerinde gerek Rus gerek Ukrayna İHA'larının uçtuğunu medyada öne çıkarmama konusunda anlaştıklarını aktaran Lukaşenko, hem Rus hem de Ukrayna tarafının İHA'ları kötü kullandığını, dolayısıyla da iki taraftan da İHA'ların Belarus topraklarına düştüğünü anlattı.

BARIŞ MÜZAKERELERİ

Washington'daki "kukla ustalarının" Ukrayna'yı Belarus'la çatışmaya ittiğini iddia eden Lukaşenko, "Ve Amerikalılara şunu sormak istiyorum: Barış mı, barışçıl müzakereler mi, yoksa durumun tırmanmasını mı istiyorsunuz? Bunu sormam boşuna değil. Çünkü son zamanlarda bize müzakerelerle ilgili imalarda bulundular ve hatta koşullar öne sürdüler. Biz de kabul ettik. Şimdi bunu nasıl anlamalıyız?" ifadelerini kullandı.

Belarus lideri Lukaşenko, ülkesinin konum itibarıyla tüm yolların geçtiği yer olduğu için büyük ölçekli çatışmaların içinde yer aldığını hatırlatarak, "Tarih tekerrür ediyor. Ancak bunu anlamayanları, rakiplerimizi, düşmanlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Bunu yapmaya gerek yok. Bu Avrupa ve tüm dünyaya fayda sağlamayacak. Belarus'a yapılan saldırı, Üçüncü Dünya Savaşı olur. Bunu unutmayın." diye konuştu.