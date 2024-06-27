İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8514
  • EURO
    35,2939
  • ALTIN
    2460.07
  • BIST100
    10680.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lukaşenko atadı! Belarus'un yeni dışişleri bakanı belli oldu
Dünya

Lukaşenko atadı! Belarus'un yeni dışişleri bakanı belli oldu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Maksim Rıjenkov'u Dışişleri Bakanı olarak atadığı bildirildi.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 16:50 - Güncelleme:
Lukaşenko atadı! Belarus'un yeni dışişleri bakanı belli oldu
ABONE OL

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, hükümet kadrosunda değişiklikler yapma kararı aldı.

Lukaşenko, Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik'in yerine Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Rıjenkov'u atadı.

2022'den bu yana Bakanlık yapan Aleynik ise Lukaşenko'nun kararıyla Belarus Parlamentosunun üst kanadı Cumhuriyet Konseyi üyesi olarak atandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlık koltuğuna Dmitriy Krutoy atanırken Aleksandr Rogojnik da Belarus'un Moskova Büyükelçisi oldu.

- RIJENKOV KİMDİR?

Belarus'un başkenti Minsk'te 1972'de doğan Maksim Rıjenkov, Belarus Devlet Üniversitesi ve Belarus Cumhurbaşkanlığına bağlı Yönetim Akademisinde eğitim gördü.

Devletin çeşitli kademelerinde çalışan Rıjenkov, 2016'dan bu yana Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı görevini yürütüyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.