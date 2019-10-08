Korkutan açıklama: Rusya ve NATO nükleer silahla savaşabilir

16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,834
  • 6,4123
  • 281.832
  • 101429
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Rusya ve NATO nükleer silahla savaşabilir

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Batı arasındaki güvensizlik ve yüzleşme derecesinin arttığını belirterek 'Rusya ve NATO, birkaç dakika içerisinde bölgesel savaştan nükleer savaşa geçiş yapabilir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkent Minsk'teki "Minsk Diyaloğu" forumunda konuşan Lukaşenko, Rusya ile Batı arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Rusya ile Batı arasındaki güvensizlik ve yüzleşme derecesinin arttığına dikkati çeken Lukaşenko, "Rusya ve NATO, birkaç dakika içerisinde bölgesel savaştan nükleer savaş geçiş yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aleksandr Lukaşenko

Lukaşenko, ABD ile Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ayrılması sonrası silah kontrol sürecinin bozulduğunu söyledi.

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) sona ereceğini hatırlatan Lukaşenko, "Taraflar, anlaşmanın uzatılması konusunda anlaşmazsa dünya, iki sene sonra nükleer silahın kontrol edilmeyeceği durumda olacak." yorumunda bulundu.

- "UKRAYNA MESELESİ ABD'SİZ ÇÖZÜLEMEZ"
 

Ukrayna'nın doğusu meselesinin ABD'siz çözülemeyeceğine işaret eden Lukaşenko, "ABD, sadece Kırım, Donbas ve ülkenin bütünlüğü sorunuyla değil, Ukrayna'daki tüm siyasi ve ekonomik süreçlerle güçlü bir şekilde bağlantılıdır." şeklinde konuştu.

Lukaşenko, Rusya ve Ukrayna'nın Donbas sorunu konusunda yakın temasta bulunmaları gerektiğini vurguladı.

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kamuflajlı mesaj: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Kamuflajlı mesaj: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sürprizi

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sürprizi

PKK'dan ayrılan terörist itiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım

PKK'dan ayrılan terörist itiraf etti: HDP binasında 10 gün kaldım

13 saatte hazırlanıyor, özellikle sabahları tüketiliyor

13 saatte hazırlanıyor, özellikle sabahları tüketiliyor

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti... Böyle yakalanmış

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti... Böyle yakalanmış

Korkutan açıklama: Rusya ve NATO nükleer silahla savaşabilir

Korkutan açıklama: Rusya ve NATO nükleer silahla savaşabilir

Dün duyurulmuştu! Yoğun ilgiden dolayı başvuru sayfası kilitlendi

Dün duyurulmuştu! Yoğun ilgiden dolayı başvuru sayfası kilitlendi

Köprü korkuluklarına asılı halde bulunmuştu, sırrı çözüldü

Köprü korkuluklarına asılı halde bulunmuştu, sırrı çözüldü
 

POPÜLER HABERLER

Haramidere´deki metrobüs kazası kamerada

Haramidere´deki metrobüs kazası kamerada

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA