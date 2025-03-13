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Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan Ukrayna'ya: Her şey ellerinden alınacak

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın Ukrayna'yı savaşa ittiğini belirterek, 'Ukraynalılar, uzun zaman önce ateşkes yapıp müzakere masasına oturmalıydı.' dedi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 20:56 - Güncelleme:
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan Ukrayna'ya: Her şey ellerinden alınacak
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Lukaşenko, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna'daki savaşla ilgili konuştu.

Rusya ile ortak pozisyona sahip olduklarını kaydeden Lukaşenko, bu pozisyona bağlı kalmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ukrayna'daki yaşananların asıl nedenin Rusya ve Belarus olmadığını belirten Lukaşenko, "Ukraynalılar, uzun zaman önce ateşkes yapıp müzakere masasına oturmalıydı." dedi.

Putin'den ateşkese ilk yanıt

Çatışmaların en başında kavga değil, mutabakat çağrısı yaptığını, bunu da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye söylediğini anımsatan Lukaşenko, onu Ukrayna'daki savaştan sorumlu tuttuğunu aktardı.

Lukaşenko, "Ona dedim ki 'Unutma, yarın Amerika'daki yönetim değişecek ve sen nerede olacaksın?'" ifadesini kullandı.

"UKRAYNA'YA KİMSE YARDIM ETMEYECEK"

Batılıların Zelenski'yi savaşa ittiğini söyleyen Lukaşenko, üç Slav ülkesinin (Rusya, Ukrayna, Belarus) ortak irade çerçevesinde anlaşmaya varması gerektiğini kaydetti.

Lukaşenko, "Bakın, Ukrayna'ya (Batı'da) kimse yardım etmeyecek. Amerikalılar nadir toprak elementlerine karşı savaşın başlangıcında bu konuyu gündeme getirdiler mi? Hayır. Ama şimdi getirdiler. Kara toprak ve nadir toprak elementlerini alacaklar. Tanrı korusun, geri kalan her şey (Ukrayna'nın) ellerinden alınacak." diye konuştu.

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