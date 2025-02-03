Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlandı: Açık ara farkla Lukaşenko kazandı

Belarus Merkez Seçim Komisyonu ülkedeki cumhurbaşkanı seçiminin kesinleşen resmi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, yüzde 85,69 katılım oranı ile yapılan seçimde 6 milyon 903 bin 994 seçmen oy kullandı.

Oy sayımı sonucunda mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko 5 milyon 136 bin 293 oy alarak yüzde 86,82 ile seçimi kazandı.

Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov 189 bin 740 oy ile yüzde 3,21, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç 119 bin 272 oy ile yüzde 2,02, bağımsız aday iş insanı Anna Kanopatskaya 109 bin 760 oy ile yüzde 1,86, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak 102 bin 789 oy ile yüzde 1,74 oranına ulaştı.



Belarus yasalarına göre, ülke tarihinde 7. kez seçimin galibi olan Lukaşenko'nun seçimin resmi olarak açıklanmasından itibaren 2 ay içerisinde yemin etmesi gerekiyor.