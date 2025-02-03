İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2025 Pazartesi / 5 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9793
  • EURO
    37,0333
  • ALTIN
    3259.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlandı: Açık ara farkla Lukaşenko kazandı
Dünya

Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlandı: Açık ara farkla Lukaşenko kazandı

Belarus'ta kesinleşen resmi sonuca göre cumhurbaşkanı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 86,82 oy ile kazandığı bildirildi.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 21:36 - Güncelleme:
Belarus Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlandı: Açık ara farkla Lukaşenko kazandı
ABONE OL

Belarus Merkez Seçim Komisyonu ülkedeki cumhurbaşkanı seçiminin kesinleşen resmi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, yüzde 85,69 katılım oranı ile yapılan seçimde 6 milyon 903 bin 994 seçmen oy kullandı.

Oy sayımı sonucunda mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko 5 milyon 136 bin 293 oy alarak yüzde 86,82 ile seçimi kazandı.

Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov 189 bin 740 oy ile yüzde 3,21, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç 119 bin 272 oy ile yüzde 2,02, bağımsız aday iş insanı Anna Kanopatskaya 109 bin 760 oy ile yüzde 1,86, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak 102 bin 789 oy ile yüzde 1,74 oranına ulaştı.

Belarus yasalarına göre, ülke tarihinde 7. kez seçimin galibi olan Lukaşenko'nun seçimin resmi olarak açıklanmasından itibaren 2 ay içerisinde yemin etmesi gerekiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.