Belarus Dışişleri Bakanlığı: Müzakereler için her şey hazır

DHA 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:28 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:15

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 5. gününde sürüyor. Tarafların müzakere masasına oturmaya karar vermesinin ardından gözler görüşmenin gerçekleştirileceği Ukrayna-Belarus sınırına çevrildi. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Anatoliy Glaz yaptığı açıklamada, Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüşeceği salonun hazır olduğunu ve müzakere görüşmelerinin bugün başlayacağını duyurdu. Görüşmelerin başlayacağı saate dair bilgi paylaşmayan Glaz, heyetler salona ulaşır ulaşmaz müzakerenin başlayacağını kaydetti. Belarus Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşeceği salonunun fotoğrafını paylaştı. Açıklamada, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" denildi.

"TAHMİNLERİME GÖRE 12.00'DE MASAYA OTURURUZ"



Rusya heyetinin başındaki isim olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise yaptığı açıklamada, görüşmenin saat 12.00'de başlayacağını ifade etti. Medinsky, "Heyetlerin 1-2 saate salonda olacağı bilgisini aldık. Tahminlerime göre 12.00'de masaya otururuz" dedi. Medinsky, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşmaya varmakla ilgilendiğini belirtti.