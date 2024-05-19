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Dünya

Belarus: Endişe ile karşıladık

Belarus Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesi ile ilgili gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini bildirdi.

AA19 Mayıs 2024 Pazar 23:54 - Güncelleme:
Belarus: Endişe ile karşıladık
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Bakanlıktan İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesi ile ilgili olarak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran'dan bu haberi endişeyle aldık. Son bilgilere göre kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmış olması sevindirici. İran bizim için dost bir devlettir. Arama ve kurtarma operasyonunun ilerleyişini yakından takip ediyor, endişe ediyor ve İranlı ortaklarımıza bu operasyonu gerçekleştirmede içtenlikle başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.

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