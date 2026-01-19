İSTANBUL 5°C / 2°C
19 Ocak 2026 Pazartesi
Dünya

Belarus, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan 'Barış Kurulu'na davet ettiğini bildirdi.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 17:47 - Güncelleme:
Belarus, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun Trump'tan Gazze Barış Kurulu ile ilgili davet aldığı belirtildi.

Davette, Belarus'un Gazze Barış Kurulu'na kurucu üyelerinden biri olarak katılmasının teklif edildiği aktarılan açıklamada, bunun memnuniyetle karşılandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu teklif, Belarus Cumhurbaşkanı tarafından olumlu karşılandı. Barış Kurulu'na katılmaya hazırız. Kurulun öngörülen yetki alanını genişleteceğini umuyoruz. Bu, uluslararası meselelerin çözümüne ilişkin küresel süreçlerde yer almasına olanak sağlayacak. Bu da sonuçta Belarus'un son yıllarda aktif şekilde desteklediği yeni güvenlik mimarisinin inşasına katkıda bulunacak."

