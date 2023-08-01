İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2023 Salı / 15 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9754
  • EURO
    29,6397
  • ALTIN
    1685.48
  • BIST100
    7168.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Belarus helikopterleri, NATO sınırını ihlal etti
Dünya

Belarus helikopterleri, NATO sınırını ihlal etti

Polonya sınırında eğitim uçuşu yapan Belarus helikopterinden ikisi Polonya hava sahasını ihlal etti. Polonya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin olarak NATO'yu bilgilendirirken, Polonya Dışişleri Bakanlığı da Belarus Maslahatgüzarı'nı acil olarak Bakanlığa çağırdı.

1 Ağustos 2023 Salı 23:04 - Güncelleme:
Belarus helikopterleri, NATO sınırını ihlal etti
ABONE OL

Belarus'a ait 2 helikopter, eğitim uçuşu sırasında Polonya hava sahasını ihlal etti. Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Polonyalı komutanlar tarafından yapılan incelemelerde 2 Belarus helikopterinin Podlaskie Voyvodalığı'nda yer alan Bialowieza bölgesinde Polonya hava sahasını ihlal ettiğinin belirlendiği aktarıldı. Söz konusu helikopterlerin çok alçak irtifada uçmaları nedeniyle radar sistemleri tarafından tespit edilemediği belirtilen açıklamada, konuya ilişkin olarak NATO'nun bilgilendirildiği aktarıldı.

Polonya Savunma Bakanlığı tarafından öğle saatlerinde yapılan açıklamada ise eğitim uçuşu hakkında Belaruslu yetkililerin Polonya tarafını bilgilendirdiği, söz konusu uçuşların Polonya hava sahasını ihlal etmeden tamamlandığı bildirilmişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, hava sahası ihlali ile ilgili Belarus Maslahatgüzarı'nı acil olarak Bakanlığa çağırdı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Polonya Dışişleri Bakanlığı sert bir biçimde protestosunu iletti ve Belarus tarafını olaya ilişkin derhal ve detaylı şekilde açıklama yapmaya çağırdı. Polonya tarafı, söz konusu olayın Polonya-Belarus sınırındaki gerilimi tırmandırmanın bir başka unsuru olarak algıladığının altını çizdi. Polonya, Belarus'un bu tür faaliyetlerden kaçınmasını bekliyor." denildi.

POLONYALILAR HAVA SAHASINI İHLALİNİ FOTOĞRAFLADI

Polonya Savunma Bakanlığı hava sahasının ihlal edildiğine ilişkin saatler sonra açıklama yaparken, Belarus helikopterlerinin Bialowieza üzerinde uçtuğu anlar ise bölgedeki vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.