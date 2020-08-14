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Dünya

Belarus İçişleri Bakanı Karayev protestoculardan özür diledi

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko'nun şaibeli kazandığını öne süren protestolarda polisin sert müdahalesi nedeniyle özür diledi.

AA14 Ağustos 2020 Cuma 00:30 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 00:30
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Karayev, Belarus ONT kanalında yaptığı konuşmada, seçimlerden sonra ülke genelinde devam eden protesto gösterileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kitlesel kamu düzeni ihlallerinin bastırılmasında, protestocuların yakınında bulunup da zamanında olay yerinden ayrılamayanların etkilendiğini aktaran Karayev, "Bir komutan olarak sorumluluğu kendime almak ve bu insanlardan özür dilemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Gösteri alanlarında sivillerin yanı sıra kendini sivil gibi gösteren protestocuların da bulunduğunu vurgulayan Karayev, gözaltına alınan sivillerin hızlı bir şekilde serbest bırakıldığını kaydetti.

- "ŞİDDET YANLISI DEĞİLİM"

Karayev, "Kana susamış bir insan ve şiddet yanlısı değilim. Bu insanların hepsi bizim vatandaşımız." dedi. Protestoları takip ederken gözaltına alınan gazetecilerin öncelikli olarak serbest bırakılması talimatı verdiğini de vurgulayan Karayev, ülkedeki durumun kaos ve devrim noktasına gelmediğini ifade etti.

Karayev, "Belarus’un güvenliğini ve sakinliğini herkes kıskanıyordu. Şimdi bunları neden, hangi amaçla yok ediyoruz? Böyle giderse gurur duyduğumuz her şeyi yok edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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