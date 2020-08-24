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Dünya

Belarus ile Litvanya arasında kriz! Mİ-24 tipi askeri helikopterle imha edildi

Belarus Savunma Bakanlığı, Litvanya'dan ülkeye devlet karşıtı semboller taşıyan 8 adet balonun Belarus Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-24 tipi askeri helikopter ile silah kullanılmadan imha edildiği bildirildi.

IHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:58
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Belarus’ta devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Lukaşenko’nun rakibi olan muhalefete açık destek veren Litvanya ile Belarus arasında gerilim devam ediyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun en güçlü rakibi Svyatlana Tsihanouskaya’nın sığındığı Litvanya’da, Lukaşanko karşıtı protestolara devam ederken, Litvanya’dan Belarus’a provokasyon yapıldığı ifade edildi. Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamasında, yerel saatle dün 19.30 sıralarında Litvanya sınırından Belarus’un Grodno Bölgesi’ne bağlı Oshmyany kentine Belarus karşıtı sembollerin yer aldığı 8 adet balonun gözlemlendiği kaydedildi. Açıklamada, Belarus Hava Kuvvetleri’ne ait Mİ-24 tipi askeri helikopter ile silah kullanılmadan balonların imha edildiği bildirildi.

Litvanya, Belarus’a nota verdi

Belarus Savunma Bakanlığı, Litvanya’dan Belarus’a hareket eden 8 adet balonun ateş edilmeden imha edildiğini belirtse de Litvanya aksi yönde bir açıklama yaptı. Litvanya, Belarus’a ait Mİ-24 savaş helikopterinden ateş açıldığını savunarak ülkelerine yönelik “sınır ihlali” gerçekleştirildiğini iddia etti. Litvanya tarafı yaşanan olayın ardından Belarus’a nato vererek olayı protesto etti.

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