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Dünya

Belarus topraklarına S-300 füze parçalarının düştüğü bildirildi

Ukrayna'dan Belarus topraklarına, S-300 hava savunma füze sistemine ait roket parçalarının düştüğü bildirildi.

AA29 Aralık 2022 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
Belarus topraklarına S-300 füze parçalarının düştüğü bildirildi
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Belta haber ajansına göre, saat 10.00 ile 11.00 arasında Belarus topraklarına Ukrayna ordusuna ait olduğu öne sürülen S-300 sistemine ait roket parçaları düştü.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, konuyla ilgili hemen bilgilendirilirken Belarus Savunma Bakanlığı ve Belarus Soruşturma Komitesi mensubu uzmanlardan oluşan bir grup, olay yerinde çalışmalara başladı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili eldeki verilere göre, roketin yanlış yere uçtuğu veya uçan bir roketin Belarus hava savunma sistemlerince vurulmuş olabileceği kaydedildi.

Olay yerinin tam olarak hangi bölge olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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