Belarus-Ukrayna arasında İHA gerilimi: Hava savunma sistemleri devreye girdi

Volfoviç, Moskova'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Güvenlik Konseyleri Sekreterleri Toplantısı'nda konuştu.

Belarus hava savunma sistemlerinin her gün düzenli olarak Belarus-Ukrayna sınırını geçen ve Belarus topraklarına düşen silahlı insansız hava araçlarını tespit ettiğini kaydeden Volfoviç, "Bazı durumlarda bunlar rastgele saldırılar değil, kazara uçuş gibi görünen, sınır altyapısının unsurlarını vurma girişimleridir. Sadece geçen hafta böyle 116 girişim oldu. Savunma güçlerimiz bunlara karşı 59 kez kullanıldı." ifadelerini kullandı.