Star.com.tr 01 Nisan 2021 Perşembe 23:22 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 23:30

Julian Röpcke'nin sosyal medyada yaptığı açıklamada, Belarus'un askerlerini ülkenin Ukrayna sınırına konuşlandırdığını iddia etti.

Twitter'da yapılan açıklamada, "Diktatör Lukashenko, Belarus ordusunu Ukrayna sınırına doğru hareket ettiriyor." denildi.

Röpcke tarafından Çarşamba günü yayınlanan fotoğraflar, BTR-80 zırhlı araçlar ve askeri kamyonlar da dahil olmak üzere Belarus'un büyük miktarda askeri konvoyunu sınıra gönderdiği doğrulandı.

Elde edilen bilgilere göre askeri konvoy 31 Mart'ta Belarus'un Logishin kentinden hareket etti.

Rusya Donbas bölgesine yoğun asker sevkiyatı yaptı

Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol altında tuttuğu Donbas bölgesinde 1 Nisan itibariyle sona eren ateşkesin uzatılmayacağını açıklayan Rusya, Ukrayna sınırına yoğun asker sevkiyatı yapıyor. Dünya kamuoyunda gelişmeler endişeyle takip edilirken, ABD'den Ukrayna'ya destek geldi. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde beş gün önce Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti. Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkes ihlali yaptığı bildirilmişti.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde ateşkes süresinin bugün dolmasından itibaren bölgede ciddi askeri hareketlilik başladı. Rusya Ukrayna sınırı boyunca bu hafta başında 28 taburunu yerleştirirken, askeri sevkiyatlarını devam ettiriyor.

Ukrayna'ya petrol ihracını durdurduğunu açıklayan Rusya, 14. Zırhlı Tümenini de sınıra konuşlandırdı ve işgal altındaki Kırım'a tren yoluyla asker ve askeri araç ile teçhizat sevk etti. Bununla birlikte Rus demiryollarındaki trafik yoğunluğunun sivil seferlerden askeri seferlere kaydırıldığı da gelen bilgiler arasında.

Ukrayna teyakkuza geçti

Diğer taraftan Ukrayna Ordusu ise Rusya'dan gelecek herhangi bir saldırı karşısında teyakkuza geçti. Sınır boyunda bu gelişmeler yaşanırken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Genelkurmay Başkanı Org. Mark Villey'den Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen açıklama geldi.

ABD'den Ukrayna'ya destek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin bilgiler paylaştı. Blinken ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kuleba, "Rusya, Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'daki güvenlik durumunu sistematik olarak kötüleştirmeye devam ederken. Güvenlik işbirliğini güçlendirmenin yolları tartışıldı." ifadelerini kullandı.

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