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Dünya

Belarus, Ukrayna'ya nota verdi

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya nota verildiğini açıkladı.

IHA26 Kasım 2020 Perşembe 15:51 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:51
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Belarus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Belarus Büyükelçisi İgor Kizim’e, başkent Kiev’de Belarus yönetimine yönelik protestolar gerçekleştirilmesi nedeniyle nota verildiğini bildirdi. Belarus Dışişleri Bakanlığı’nın notaya ilişkin açıklamasında, “Notada elçiliğimizin güvenliğinin sağlanması ve 1961 Viyana sözleşmesine riayet edilmesinin önemi vurgulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

“PERSONELİMİZ GÜVENDE DEĞİL”

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, “Radikal grupların, elçilik binamızın çevresinde yaptıkları yasadışı gösterilerin, görevimizi icra etmemizi engellemesinin yanı sıra elçilikte görevli personelimiz ile onların ailelerinin güvenliğini de tehlikeye sokmaktadır” sözleriyle sona erdi.

LUKAŞENKO, SEÇİMİ YÜZDE 80.1 OY ORANI İLE YENİDEN KAZANMIŞTI  

Belarus geçtiğimiz aylarda Devlet Başkanlığı seçimlerine gitmiş ve 1994 yılından beri yönetimde olan Aleksandır Lukaşenko, seçimi yüzde 80.1 oy oranı ile yeniden kazanmıştı. Bunun üzerine ülke çapında büyük protestolar başlamış ve bu hareket dünyada yankı bulmuştu. Lukaşenko’yu bir dönem daha Devlet Başkanlığı koltuğunda görmek istemeyen protestoculara bir destek de Ukrayna’dan gelmiş, başkent Kiev’deki Belarus Büyükelçiliği önünde protestolar düzenlenmişti.

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