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Dünya

Belarus, yakaladığı Wagner askerleri için Rusya'dan açıklama bekliyor

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, güvenlik güçlerince yakalanan Rus Wagner'e bağlı 33 paralı askerle ilgili olarak Güvenlik Konseyine, 'durumla ilgili açıklama yapmaları için acilen Rusya'nın ilgili kurumlarına başvurulması' talimatı verdi.

AA29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:52 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:52
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BELTA haber ajansının haberine göre, Lukaşenko, ülke güvenlik güçlerinin Rus Wagner'e bağlı 33 paralı askeri yakalamasıyla ilgili olarak Güvenlik Konseyini topladı.

Burada yaptığı konuşmada, "Sizleri bu gece gerçekleşen olağanüstü olayın netleştirilmesi için buraya davet ettim. Bunu farklı bir şekilde adlandıramayız." diyen Lukaşenko, Rusya'dan tepkiler geldiğine dikkati çekti.

Lukaşenko, "Ruslar, bu vatandaşları ülkeye kendimizin soktuğumuzu neredeyse söylüyorlar. Kirli niyetlerini bir şekilde haklı çıkarmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Konsey üyelerinden durumun netleştirilmesini isteyen Lukaşenko, "Eğer bunlar Rus vatandaşı ise ki sorgulamadan öyle olduğunu anlıyorum, Rusya'nın ilgili kurumlarına durumla ilgili açıklama yapmaları için acilen başvurmak gerekiyor." dedi.

Lukaşenko, "Suçlu değillerse iyi. Bize yakın ülkeyi itibarsızlaştırmak gibi hedeflerimiz yok." diye konuştu.

Belarus güvenlik güçlerinin ülkede Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı askeri yakaladığı ve bununla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

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