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Dünya

Belarus, yakaladığı Wagner savaşçılarını teslim etti

Belarus'ta yakalanan Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı savaşçılar Rusya'ya teslim edildi.

AA14 Ağustos 2020 Cuma 21:47 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 21:47
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Rusya Federasyonu Başsavcılığından yapılan açıklamada, Belarus’ta tutuklu bulunan 32 Rusya vatandaşının Rusya Başsavcısı İgor Krasnov’un başvurusu üzerine iki ülke arasındaki ilgili anlaşmalar gereği Rusya’ya gönderildiği belirtildi.

Bir kişinin Belarus vatandaşlığına da sahip olması nedeniyle ülkede kaldığı aktarılan açıklamada, "Rus vatandaşlarının nakli her iki ülkenin savcılık makamları arasında yakın iş birliği içinde, uluslararası hukuk normlarına, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti ulusal mevzuatına sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Belarus güvenlik güçleri, geçen ay sonunda, Wagner’e bağlı 33 paralı savaşçıyı yakaladığını duyurmuş, bu kişilerin 9 Ağustos’taki cumhurbaşkanlığı seçim sürecini istikrarsızlığa uğratmak için ülkeye giriş yaptığını bildirmişti.

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