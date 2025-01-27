Belarus'ta cumhurbaşkanı seçiminin galibi yeniden Lukaşenko oldu

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanı seçiminin kesin olmayan resmi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yüzde 85,7 katılımın olduğu seçimi Cumhurbaşkanı Lukaşenko, geçerli oyların yüzde 86,82'sini alarak kazandı.

Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 3,21, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 2,02, bağımsız aday olan iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1,86, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak yüzde 1,74 oy aldı.

Bütün adaylara karşı kullanılan oyların oranı ise yüzde 3,6 olarak açıklandı.

Kesinleşen resmi sonuçların 5 Şubat'a kadar duyurulması bekleniyor.

- BELARUS'UN İLK CUMHURBAŞKANI 7. DÖNEMİNDE ÜLKEYİ YÖNETECEK

Belarus'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin hepsini kazanarak koltuğunu koruyan Lukaşenko, 7. döneminde ülkeyi yönetmeye devam edecek.

1994'ten bu yana cumhurbaşkanlığı görevini aralıksız sürdüren Lukaşenko, bu yıl 71 yaşına girecek. Tarihçi ve ekonomist olan Lukaşenko, siyasi hayatına 1989'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) milletvekili seçimlerinde aday olarak başladı.

İlk denemesinde seçimi kazanamayan Lukaşenko, 1990'da Belarus Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Konseyi Milletvekili oldu.

1994'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 80 oy alan Lukaşenko, bağımsız Belarus Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Lukaşenko, 9 Ağustos 2020'de yapılan bir önceki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 80,1 oy aldı. Seçim günü akşamından itibaren "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla sokaklara çıkan muhaliflerin başlattığı izinsiz gösteriler, bir süre sonra sona erdi.