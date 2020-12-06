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Dünya

Belarus'ta iktidar karşıtı protesto eylemleri: 300'den fazla gözaltı

Belarus'ta protesto eylemlerinde 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

AA06 Aralık 2020 Pazar 19:01 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 19:01
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Başkent Minsk'te protestocular, çeşitli caddelerde bir araya gelerek, hükümet aleyhinde slogan attılar.

Minsk Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şehirde yasaları ihlal ederek toplu eylem yapan 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimi, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde, sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.

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