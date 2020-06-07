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Dünya

Belarus'ta koronavirüs bilançosu artıyor

Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 48 bin 630'a, ölü sayısı 269'a ulaştı.

AA07 Haziran 2020 Pazar 15:32 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 15:33
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Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 879 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 48 bin 630'a yükseldi.

Ölü sayısı 6 artarak 269'a, sağlığına kavuşanların sayısı da 632 artarak 23 bin 647'ye çıktı.

Şimdiye kadar 622 bin 313 Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, karantina uygulaması ilan edilmemişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede Kovid-19'la mücadelenin henüz sona ermediğini belirterek, "Şimdiye kadar aşırı senaryolardan kaçınmayı başardık, üstelik ülke sınırlarını kapatmadık." ifadelerini kullanmıştı.

Belarus'ta, ilk Kovid-19 vakası 27 Şubat'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 31 Mart’ta kayıtlara geçmişti.

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