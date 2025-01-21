Belarus'ta oy verme işlemi başladı

Belarus Merkez Seçim Komisyonundan edinilen bilgiye göre, 26 Ocak'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde oy vermeye gidemeyecek vatandaşlar için yerel saatle 12.00 itibarıyla sandıklar açıldı.

6 milyon 900 bin 504 seçmenin kayıtlı olduğu ülke genelinde oy verme işlemi 5 bin 325 sandıkta gerçekleşiyor. 5 gün boyunca saat 12.00 ila 19.00'da yapılacak erken oylamanın ardından seçmenler, pazar günü sandık başında cumhurbaşkanını seçecek.

Belarus'ta cumhurbaşkanı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov ve bağımsız olarak iş insanı Anna Kanopatskaya aday oldu.

Ülkenin ilk cumhurbaşkanı Lukaşenko, bu seçime kadar katıldığı 6 seçimin de galibi olmuştu.

