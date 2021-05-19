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Dünya

Belarus'ta uçak kazası: 2 ölü

Belarus'ta askeri uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

AA19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:17 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:17
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Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Brest bölgesinde bulunan Baranoviçi şehri yakınlarında eğitim uçuşu yapan 2 pilotlu Yak-130 model askeri uçak, havalandıktan kısa süre sonra teknik sebepten dolayı arızalanarak düştü.

Kazada uçağın mürettebatı hayatını kaybetti.

Pilotların çabası sayesinde uçağın yerleşim yeri dışında düştüğü belirtilen açıklamada, mürettebatın koltuk fırlatma sistemini çalıştırmasına rağmen kurtulamadığı kaydedildi.

Belarus Soruşturma Komitesi, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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