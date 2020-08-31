Belarus'taki gösterilerde 173 kişi gözaltına alındı

AA 31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:21 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:21

Çemodanova, yaptığı açıklamada, pazar günü ülke genelinde izinsiz gösteriler yapıldığını belirterek, "Bu gösterilerde ülke genelinde 173 kişi gözaltına alındı. Gözaltılar idari suçlarla ilgili davalar görülünceye kadar sürecek." ifadesini kullandı.

Belarus İçişleri Bakanı Yuriy Karayev de protestoların başladığı günden bu yana 131 polisin yaralandığını, 28’inin ise hala hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.